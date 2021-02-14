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Германия - Бундеслига 2-й тайм, 85' Айнтрахт Ф 2 Кёльн 0
Италия - Серия А перерыв Варезе 38 Фортитудо 39
Испания - Примера перерыв Реал Мадрид 2 Валенсия 0 П1 2.35 П2 1.6
Франция - Лига 1 1-й тайм, 8' Лилль 0 Брест 0 П1 1.6 Х 4.1 П2 5.3
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.4 П2 3
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
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Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.1 П2 1.4
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.16 Х 3.4 П2 3.7
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
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Испания - Примера 23:00 Вильярреал 0 Бетис 0 П1 1.93 Х 3.6 П2 4.4
Франция - Лига 1 23:00 Бордо 0 Марсель 0 П1 2.48 Х 3.2 П2 3.1
Бразилия - Серия А 00:15 Атлетико Паранаэнсе 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.87 Х 3.5 П2 4.3
Бразилия - Серия А 00:15 Палмейрас 0 Форталеза 0 П1 2.08 Х 3.3 П2 3.7
Бразилия - Серия А 00:15 Атлетико Паранаэнсе 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.87 Х 3.5 П2 4.3
Бразилия - Серия А 02:30 Гремио 0 Сан-Паулу 0
14 февраля 17:54

Дмитрий Губерниев: Все прошлое лето звонил Тихонов, говорил, что б я не принимал все близко к сердцу

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал звонок олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой.

- Она позвонила и сказала, что сильно меня уважает. Я ее поблагодарил! Сказал: «Спасибо, Анфиса Анатольевна!». Ее звонок не удивил. Все прошлое лето названивал Александр Иванович (Тихонов. - Прим. «СЭ»)... Рассказывал, что бы я не принимал все близко к сердцу. Говорил: «Я же Тихонов. Димочка, извини!» Но он по традиции последних лет регулярно посылается в жопу, - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Губерниев рассказал, что у него нет конфликта с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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