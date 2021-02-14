Дмитрий Губерниев: Все прошлое лето звонил Тихонов, говорил, что б я не принимал все близко к сердцу

- Она позвонила и сказала, что сильно меня уважает. Я ее поблагодарил! Сказал: «Спасибо, Анфиса Анатольевна!». Ее звонок не удивил. Все прошлое лето названивал Александр Иванович (Тихонов. - Прим. «СЭ»)... Рассказывал, что бы я не принимал все близко к сердцу. Говорил: «Я же Тихонов. Димочка, извини!» Но он по традиции последних лет регулярно посылается в жопу, - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Губерниев рассказал, что у него нет конфликта с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.