Дмитрий Васильев: Надо всегда попадать последний выстрел, это никуда не годится

Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на результаты мужской гонки преследования в Поклюке.

«Латыпов сегодня по рисунку выглядел неплохо. Но если смотреть цифры, то отставание приличное. Логинов - здорово ходом, но стрелял плохо. А у Латыпова были хорошие шансы оказаться на подиуме, он мог стрельнуть ноль, но поторопился. Надо всегда попадать последний выстрел, это никуда не годится. Что у Логинова, что у Латыпова.

Что касается Бабикова, то он вообще весь сезон выступает невыразительно. Что нужно сделать Гараничеву, чтобы попасть в эстафету? Эстафета - такой вид программы, где середнячки бегают здорово. Бабиков показал, что может бежать первый этап, а он нам нужен. У него получается хорошо. Не стоит от Бабикова ждать сверхъестественного в личных гонках, а в эстафете он необходим. Отсутствие медалей воспринимается буднично, мы уже привыкли. Это проблема подготовки, даже спора быть не может. Можно проанализировать, кто с Каминский тренировался - Бабиков и Латыпов. А остальные даже на мир не попали. Надо кардинально пересматривать подготовку, иначе в таком режиме на Олимпиаде делать нечего, результаты будут такими же».

Напомним, победу в пасьюте одержал француз Эмильен Жаклин. Серебро у шведа Себастьяна Самуэльссона, бронза досталась Йоханнесу Бе.

Лучший из россиян, Эдуард Латыпов финишировал 7-м с двумя промахами.