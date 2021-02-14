Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в эти дни в словенской Поклюке.

Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 17,3 секунды; 1 промах). Тройку лучших замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0; 2).

Добавим, что лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (+2.45,7; 3), занявшая 23-е место. Ульяна Кайшева (+3.08,0; 3) стала 29-й, Евгения Павлова (+3.40,6; 3) - 40-й.

После этой гонки Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 737 очков. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (695), третье - шведка Ханна Эберг.