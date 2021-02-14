Владимир Драчев: Очередная гонка без медали, мы в принципе и не надеялись особо

Бывший президент СБР Владимир Драчев отреагировал на результаты мужской гонки преследования в словенской Поклюке.

- Седьмое место, если говорить конкретно о Латыпове, то для него это результат достойный. Понятно, что полторы минуты – это достаточно большой проигрыш.

Но для страны ничего хорошего нет, очередная гонка без медали. Мы в принципе и не надеялись особо, только если на чудо. Логинов показал хороший ход, но опять не справился со стрельбой, - цитирует Драчева «РИА Новости».

Напомним, что гонку преследования на 12,5 км выиграл француз Эмильен Жаклен. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место, Александр Логинов стал 16-м.