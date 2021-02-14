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14 февраля 22:52

Михаил Шашилов: Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал слабые результаты биатлонисток на чемпионате мира в словенской Поклюке.

- Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь. Почему? Если человек будет себя адаптировать к своей тренировочной программе, к чему они готовы, то почему нет? Они же на тренировках нормально стреляют, нормально бегут. Не знаю, все же было, но, конечно, в этом большая доля нашей вины, я этого не отрицаю. Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая, - приводит слова Шашилова ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира продлится до 21 февраля. Сборная России пока не завоевала медалей на турнире.

источник: ТАСС
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