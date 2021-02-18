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18 февраля 11:21
автор: Артем Спиридонов

Егор Сорин: Начинать эстафету для Халили было бы предпочтительней

В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону.

Егор Сорин, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, прокомментировал возможное выступление своего подопечного в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

Мне кажется, Карим заслужил. Отстрелял на ноль, точно так же, как это было в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, показал неплохой для себя ход, в одни ноги с Евгением Гараничевым, и самое главное, что Халили любит эстафеты и, как правило, с ними справляется. Иначе говоря, на том уровне, на котором он выступал, зарекомендовал себя как хороший и проверенный эстафетный боец.

— На какой этап вы бы посоветовали его ставить?
— На первый. Можно и на последний, но там у нас есть Латыпов, поэтому начинать эстафету было бы предпочтительнее. Надо же реально оценивать ситуацию: как бы хорошо Халили ни выглядел сейчас в сравнении с другими ребятами, уровня топов он пока не достиг, поэтому первый этап, где нет запредельных скоростей, подойдёт ему больше всего, — заявил Сорин в интервью RT.

Карим Халили показал лучшее время среди российских спортсменов в индивидуальной гонке, заняв шестое место.

Мужская эстафета состоится 20 февраля в 17:00.

источник: Russia Today
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