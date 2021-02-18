Евгения Павлова: Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации

Евгения Павлова оценила выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

- Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после - спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше, - приводит слова Павловой ТАСС.

В четверг сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте в одиночной смешанной эстафете, проиграв одержавшей победу сборной Франции 2 минуты 11,7 секунды (0+12).