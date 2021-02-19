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19 февраля 02:05
автор: Александр Шульгин

Валерий Польховский: У нас же модно найти причину и после мочить-мочить-мочить

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику Евгении Павловой.

Ранее Павлова заявила, что просила переселить ее из горного отеля в город во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

»Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила. Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?» Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все.

Это ее мнение, ради бога. У нас же модно найти причину и после мочить-мочить-мочить. Я не вижу другой причины, кроме как подстраховать себя от плохого выступления. Здесь же живут чехи, норвежцы. Мы все время ищем, что нам мешает. Бороться надо! Бороться до последнего. Вот чего нам сегодня не хватает».

Напомним, Павлова в паре с Эдуардом Латыповым заняли 11-е место по итогам сингл-микста в рамках чемпионата мира по биатлону.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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