Владимир Драчев: Российских биатлонистов нужно поддержать

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев дал комментарий о выбранном составе сборной России на эстафетные гонки чемпионате мира в Поклюке.

«Состав на эстафету нормальный, рабочий. Да, есть Куклина и Казакевич, но тренер решил так. Давайте ему доверимся, у тренера есть определенное чутье. Он правильно выбрал Казакевич на спринт, Миронову — на гонку.

Сейчас все чем-то недовольны. Надо поддержать команду! Не слышал ничего положительного: все критикуют, кидают камнями. Дайте людям спокойно добегать чемпионат мира», - сказал Драчев в беседе с «Чемпионат».

Напомним, что эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке пройдут 20 февраля. Женский старт - в 13:45 (мск), мужской - в 17:00 (мск).

Состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ: