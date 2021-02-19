Дмитрий Губерниев об Александре Логинове: С каждой гонкой нет никакого просвета

«Логинов в принципе тренируется один. И никакой Касперович его не тренирует, он только формально является личным тренером. Логинов — человек, который пишет себе планы сам. Без доктора, без массажиста, без никого, на одном микроавтобусе он один провел всю предсезонную подготовку. Это чудовищно.

Все те проблемы, которые Саша сейчас имеет, он сам к себе как магнитом притянул. Есть проблемы восстановления. Самое ужасное у него сейчас — стрельба, которая без спарринг-партнера и тренера катится у него под откос. С каждой гонкой нет никакого просвета, есть только одни минусы».

Напомним, лучшим результатом Логинова на чемпионате мира стало 16-е место в пасьюте. Кроме этого российский спортсмен показал 26-й результат в спринте и 31-й в индивидуальный гонке. Также на его счету девятое место в смешанной эстафете вместе с Эдуардом Латыповым, Светланой Мироновой и Ульяной Кайшевой.

В этом сезоне Логинов трижды поднимался на подиум: два раза в составе эстафетных четверок (победа в смешанной эстафете в Оберхофе и бронза в Антерсельве), а также выигрывал индивидуальную гонку (Антерсельва).

Биатлонист также заявлен на третий этап мужской эстафеты, которая состоится 20 февраля в 17:00 по Московскому времени.