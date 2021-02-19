Дмитрий Губерниев об Александре Логинове: С каждой гонкой нет никакого просвета

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 2.75 П2 1.48
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Чикаго Блэкхоукс 0 П1 1.85 Х 4.5 П2 3.5
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Ред Уингз 0 Флорида Пантерз 0 П1 3.4 Х 4.3 П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавальерс 0 Денвер Наггетс 0 П1 3.9 П2 1.27
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.52 П2 2.6
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Филадельфия Сиксерс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.41 П2 3
Бразилия - Серия А 03:30 Сан-Паулу 0 Палмейрас 0 П1 2.1 Х 3.3 П2 3.7
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Детройт Пистонс 0 П1 1.55 П2 2.5
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Финикс Санз 0 П1 2.35 П2 1.63
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Оклахома-Сити Тандер 0 П1 1.18 П2 5.1
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлерз 0 П1 2.35 Х 4.3 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Торонто Рэпторс 0 П1 2.3 П2 1.64
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.35 Х 4.3 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Юта Джаз 0 П1 2.75 П2 1.48
КХЛ - регулярный чемпионат 12:00 Амур 0 Нефтехимик 0 П1 1.84 Х 4.4 П2 3.5
19 февраля 21:00
автор: Александр Шульгин

Дмитрий Губерниев об Александре Логинове: С каждой гонкой нет никакого просвета

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем подкасте «Голос биатлона» прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в словенской Поклюке, а также причины его нынешнего состояния

«Логинов в принципе тренируется один. И никакой Касперович его не тренирует, он только формально является личным тренером. Логинов — человек, который пишет себе планы сам. Без доктора, без массажиста, без никого, на одном микроавтобусе он один провел всю предсезонную подготовку. Это чудовищно.

Все те проблемы, которые Саша сейчас имеет, он сам к себе как магнитом притянул. Есть проблемы восстановления. Самое ужасное у него сейчас — стрельба, которая без спарринг-партнера и тренера катится у него под откос. С каждой гонкой нет никакого просвета, есть только одни минусы».

Напомним, лучшим результатом Логинова на чемпионате мира стало 16-е место в пасьюте. Кроме этого российский спортсмен показал 26-й результат в спринте и 31-й в индивидуальный гонке. Также на его счету девятое место в смешанной эстафете вместе с Эдуардом Латыповым, Светланой Мироновой и Ульяной Кайшевой.

В этом сезоне Логинов трижды поднимался на подиум: два раза в составе эстафетных четверок (победа в смешанной эстафете в Оберхофе и бронза в Антерсельве), а также выигрывал индивидуальную гонку (Антерсельва).

Биатлонист также заявлен на третий этап мужской эстафеты, которая состоится 20 февраля в 17:00 по Московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Илья Михеев поучаствовал в победе "Торонто" над "Оттавой"Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете в ПоклюкеАлексей Кунченко подписал контракт с лигой PFLСамая сексапильная жена в российском футболе. Ее формы впечатляют«Этот собачий сын накачен русским допингом»Украинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
Кокорин сидит, деньги идут, «Фиорентина» побеждает
«Фиалки» победили в чемпионате Италии «Специю» - 3:0, а наш легионер остался в запасе.
Три острых вопроса перед дерби «Динамо» — «Спартак»
20 февраля в Петровском парке состоится старейшее дерби страны - в рамках 1/8 финала Кубка России. К участникам есть вопросы.
Берегись, Джокович: Медведев идет! Даниил вышел во второй подряд финал Большого шлема
Лучший российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и снова – после прошлогоднего US Open – поборется за победу на турнире Большого шлема.
Черчесов и гомофобия, «Тамбов» и потерянные миллионы, Дзюба и обезьяна. Телега едет #7
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск седьмой.
Как Роналду чудом избежал фиаско «а-ля Месси»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» благодаря двум голам на первых минутах таймов мог уверенно переиграть «Ювентус», но позволил туринцам забить важнейший мяч на выезде (2:1).
Самая сексуальная атлетка мира показала тренировку с футболистом «Боруссии». Ставка на красоту #13
Немецкая бегунья Алиса Шмидт порадовала полтора миллиона подписчиков своего Инстаграма новым интересным видео.
Месси должен остаться в «Барсе». Чтобы стать величайшим из великих
Неутешительный для «Барселоны» итог первого матча 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:4) породил новые разговоры о судьбе аргентинца.
Мбаппе = Шевченко и другие факты о матче «Барселона» — «ПСЖ»
Крупная победа парижан над каталонцами на "Камп Ноу" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получилась во многом уникальной.
На жизнь «Тамбова» все-таки скинутся, шестую замену разрешат. Итоги общего собрания РПЛ
На очередном общем собрании Российской Премьер-Лиги не все выразили готовность помогать утопающему в финансовых проблемах «Тамбову». Кроме того, приняли структуру следующего сезона и еще ряд важных поправок в регламент.
Фуркад готов спасти российский биатлон. А что? Вариант
Знаменитый француз Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика