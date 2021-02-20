Владимир Аликин - об итогах женской эстафеты на ЧМ в Поклюке: Подготовка оставляет желать лучшего

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин дал комментарий о выступлении женской сборной России в эстафете, которая заняла 11-е место.

«Подготовка оставляет желать лучшего. Все проблемы именно в ней. Надо было правильно тренироваться летом. В Антхольце был случайный старт, просто пробежали и все. А сейчас что? На протяжении всего сезона не бежали, ничего не показывали, вот и получите результат. Я считаю, что была неправильная летняя подготовка. Тренерский штаб сейчас будет просто искать причину неудач», - сказал Аликин в интервью Sport24.

Напомним, что сборная России по биатлону не завоевала пока ни одной медали на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Соревнования продлятся до 21 февраля.