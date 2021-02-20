Гараничев покинул расположение сборной на чемпионате мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев, не попав в эстафетную команду, был отпущен из расположения сборной команды. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Гараничев уехал. Мы с ним это обсудили, у него была личная неуверенность в участии в эстафете, - цитирует Майгурова ТАСС. - Он от нее не отказывался, но и не настаивал».

В эстафетной гонке, которая начнется сегодня в 17:00 по московскому времени, за российскую команду побегут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Эти же биатлонисты отобрались на последнюю гонку чемпионата мира по биатлону - мужской масс-старт (состоится завтра в 17:15 по московскому времени).