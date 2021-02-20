Майгуров - о женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке: Это результат работы последних 2-3 лет

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Испания - Примера 2-й тайм, 84' Эльче 1 Эйбар 0 П1 1.13 Х 7.2 П2 35
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Йокерит 0 Динамо М 0 П1 5 Х 4.5 П2 1.55
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Салават Юлаев 3 Куньлунь Ред Стар 0 П1 1.03 Х 13 П2 38
Италия - Серия А 1-й тайм, 38' Лацио 1 Сампдория 0 П1 1.15 Х 8.1 П2 17
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 11' Айнтрахт Ф 0 Бавария 0 П1 2.24 Х 4.1 П2 2.75
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 10' Боруссия М 0 Майнц 0 П1 2.95 Х 3.8 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Фрайбург 0 Унион 0 П1 2.45 Х 3.2 П2 2.95
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Динамо Мн 0 Трактор 0 П1 2.24 Х 4.1 П2 2.6
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Кёльн 0 Штутгарт 0 П1 3.8 Х 3.8 П2 1.95
Англия - Чемпионшип 18:00 Миллуолл 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.79 Х 3.5 П2 5.1
Англия - Чемпионшип 18:00 Рединг 0 Мидлсбро 0 П1 2.5 Х 3.1 П2 3.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Сток Сити 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.1 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 Борнмут 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.8 Х 2.9 П2 3
Англия - Чемпионшип 18:00 Ноттингем Форест 0 Блэкберн Роверс 0 П1 2.65 Х 3.1 П2 3
Англия - Чемпионшип 18:00 Норвич Сити 0 Ротерхэм Юнайтед 0 П1 1.46 Х 4.7 П2 7.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Барнсли 0 П1 4.1 Х 3.4 П2 2
Англия - Чемпионшип 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.7 Х 3.2 П2 2.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Кардифф Сити 0 Престон Норт Энд 0 П1 2.04 Х 3.3 П2 4.1
Англия - Премьер-лига 18:00 Бёрнли 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 2.2 Х 3.3 П2 3.7
Испания - Примера 18:15 Атлетико М 0 Леванте 0 П1 1.49 Х 4.3 П2 8.2
Франция - Лига 1 19:00 Нант 0 Марсель 0 П1 2.65 Х 3.1 П2 3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Авангард 0 П1 3 Х 4.2 П2 2.07
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Ак Барс 0 Спартак 0 П1 1.62 Х 4.6 П2 4.6
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ЦСКА 0 Динамо Р 0 П1 1.63 Х 3.5 П2 5.7
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Локомотив 0 СКА 0 П1 2.6 Х 3.4 П2 2.55
Италия - Серия А 20:00 Дженоа 0 Верона 0 П1 2.9 Х 3.1 П2 2.8
Англия - Премьер-лига 20:30 Ливерпуль 0 Эвертон 0 П1 1.47 Х 4.8 П2 7.3
Испания - Примера 20:30 Валенсия 0 Сельта 0 П1 2.55 Х 3.3 П2 3
Германия - Бундеслига 20:30 Шальке-04 0 Боруссия Д 0 П1 10.5 Х 5.6 П2 1.31
20 февраля 16:08
автор: Степан Шереметьев

Майгуров - о женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке: Это результат работы последних 2-3 лет

Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафете на чемпионате мира в Словении.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал комментарий о выступлении сборной России в женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Результат нас не устраивает, Павлова и Акимова не справились по ходу гонки, не хочу все вешать на них, я сам заходил на круги, будучи биатлонистом. Это результат работы последних двух-трех лет. Нужно анализировать, что мы сделали, половина состава готовилась самостоятельно, все валить на последние две недели не вижу смысла», - сказал Майгуров в интервью Sport24.

Напомним, что сборная России по биатлону не завоевала пока ни одной медали на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Соревнования продлятся до 21 февраля.

источник: Sport24
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