Майгуров - о женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке: Это результат работы последних 2-3 лет

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал комментарий о выступлении сборной России в женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Результат нас не устраивает, Павлова и Акимова не справились по ходу гонки, не хочу все вешать на них, я сам заходил на круги, будучи биатлонистом. Это результат работы последних двух-трех лет. Нужно анализировать, что мы сделали, половина состава готовилась самостоятельно, все валить на последние две недели не вижу смысла», - сказал Майгуров в интервью Sport24.

Напомним, что сборная России по биатлону не завоевала пока ни одной медали на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Соревнования продлятся до 21 февраля.