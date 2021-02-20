Александр Тихонов - о руководстве сборной России: Гнать их поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал оценку нынешнему руководству сборной России по биатлону.

- Надо было делать все по-другому еще несколько лет назад. Убрать всю эту бригаду во главе с руководством. Имел неосторожность, забыл про отпетого мошенника Драчева. Это длится уже больше 10 лет. Не то руководство, вся проблема в этом. Никакой ответственности, кто в лес, кто по дрова. Что тут обсуждать, каждый день одно и то же. Полный провал произошел еще позавчера в сингл-миксте, лучше было? Сегодня повторили. Говорить не о чем, гнать их поганой метлой. Там никого нельзя оставлять. А про спортсменов, кого на кого менять? Шашилов пусть говорит, на здоровье. Это их надо спрашивать. Свое мнение я сказал. Нет ни одного достойного человека, о котором можно было бы говорить, — сказал Тихонов в интервью Sport24.

Сегодня в 17:00 в Поклюке за золотые медали в эстафете будут соревноваться мужчины.