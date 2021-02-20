Светлана Миронова: Я планировала, что все будет по-другому, но сложилось так, как сложилось

Российская биатлонистка Светлана Миронова дала комментарий о выступлении в эстафете на чемпионате мира в Поклюке, где россиянки финишировали 11-ми.

«Я сегодня, конечно, старалась отыгрывать с самого старта, потому что отставание было большое. На первом круге я кинулась, прошла, потом подумала: надо немножечко поаккуратнее идти. На стойку я уже подходила в своем темпе, последний выстрел был габарит на пять часов, с первого же допа я его закрыла.

Я планировала, что все будет по-другому. Сложилось так, как сложилось, поэтому мы имеем то, что имеем», - сказала Миронова в интервью «Матч-ТВ».

Напомним, что сборная России по биатлону не завоевала пока ни одной медали на чемпионате мира в словенской Поклюке

Добавим, что у женщин осталась одна гонка, 21 февраля пройдет масс-старт на 12,5 км.