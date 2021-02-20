Виктор Майгуров: В мужской и женской командах нет диалога между спортсменами и тренерами

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о трудностях во взаимоотношениях тренеров и спортсменов национальной команды.

«Как минимум половина женской команды готовились самостоятельно, – отметил Майгуров в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Естественно должного контакта, уважения перед тренерами нет. Я вспоминаю, когда мы тренировались, у нас тренер был авторитетом. Мы слепо делали то, что возможно. Это не совсем правильно. И спортсмен должен, обязательно должен спрашивать у тренеров: почему мы это делаем, зачем мы это делаем. Вступать в диалог, а не просто закрываться. К сожалению, ситуация в мужской и женской командах такая, что диалога, который необходим между спортсменом и тренером, нет.

Нужно просто сесть за круглым столом в апреле месяце, обговорить все правила игры. Обменяться информацией, принять консолидированное решение и двигаться дальше. Этот вопрос мы уже начали решать».

В девяти гонках на чемпионата мира 2021 года российские биатлонисты не завоевали ни одной медали. В эти минуты в Поклюке проходит мужская эстафета.

Завтра 21 февраля в заключительный день соревнований пройдут две гонки с массового-старта. Женская начнется в 14:30 по московскому времени, а мужская – в 17:15.