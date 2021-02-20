Матвей Елисеев: Мне важно втянуться в гонку и потом выдать все в нужный момент

Член сборной России по биатлону Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Каминский сегодня подсказывал активнее, чем обычно. Спасибо за это. Видимо, он понял, что мне стоит говорить на первых кругах, на последних. Возможно, это не так слышно на раздельных гонках.

Второй этап? В Антхольце уже попробовали. На этапе до этого тоже пробовали. Уже начинаю адаптироваться нормально. Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и потом выдать все в нужный момент», - сказал Елисеев в интервью «Матч-ТВ».

В мужской эстафетной гонке победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.

Чемпионат мира по биатлону 2021