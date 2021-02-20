Матвей Елисеев: Мне важно втянуться в гонку и потом выдать все в нужный момент

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Торпедо 2 Авангард 2
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Локомотив 1 СКА 1
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв ЦСКА 1 Динамо Р 3
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Ак Барс 1 Спартак 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Дженоа 1 Верона 2 П1 15 Х 4.8 П2 1.3
Германия - Бундеслига перерыв Шальке-04 0 Боруссия Д 2
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Вашингтон Кэпиталз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0 П1 3.5 Х 3.8 П2 1.87
Англия - Премьер-лига перерыв Ливерпуль 0 Эвертон 1 П1 3.2 Х 3.2 П2 2.33
Испания - Примера перерыв Валенсия 0 Сельта 0 П1 2.6 Х 2.45 П2 3.8
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Джерси Дэвилз 0 Баффало Сэйбрз 1 П1 3.8 Х 4.1 П2 1.78
Италия - Серия А 22:45 Сассуоло 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.5 П2 3
Испания - Примера 23:00 Вальядолид 0 Реал Мадрид 0 П1 5.9 Х 4.2 П2 1.62
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Колорадо Эвеланш 0 Вегас Голден Найтс 0 П1 2.38 Х 4.1 П2 2.6
Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Шеффилд Юнайтед 0 П1 2.13 Х 3.3 П2 4
Бразилия - Серия А 00:30 Коритиба 0 Сеара 0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:00 Детройт Ред Уингз 0 Флорида Пантерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 2.9 П2 1.37
Бразилия - Серия А 03:00 Форталеза 0 Баия 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Сан-Хосе Шаркс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канадиенс 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес Кингз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Нэшвилл Предаторз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Шарлотт Хорнетс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Майами Хит 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Сакраменто Кингз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Мемфис Гриззлиз 0 Финикс Санз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Миннесота Уайлд 0 П1 1.52 Х 4.9 П2 4
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.4 Х 4.6 П2 2.08
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Вашингтон Уизардс 0 П1 6.2 П2 1.1
20 февраля 19:44
автор: Степан Шереметьев

Матвей Елисеев: Мне важно втянуться в гонку и потом выдать все в нужный момент

Российский биатлонист выступал за сборную России на втором этапе мужской эстафеты чемпионата мира в Поклюке. Национальная команда завоевали бронзовую медаль, отстав от победившей Норвегии на 51 секунду.

Член сборной России по биатлону Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Каминский сегодня подсказывал активнее, чем обычно. Спасибо за это. Видимо, он понял, что мне стоит говорить на первых кругах, на последних. Возможно, это не так слышно на раздельных гонках.

Второй этап? В Антхольце уже попробовали. На этапе до этого тоже пробовали. Уже начинаю адаптироваться нормально. Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и потом выдать все в нужный момент», - сказал Елисеев в интервью «Матч-ТВ».

В мужской эстафетной гонке победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.

Чемпионат мира по биатлону 2021

Поклюка, Словения

Мужчины. Эстафета. 4 x 7,5 км

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) – 1:12:27,4 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – +33,1 (0+7)

3. Россия (Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) – 50,9 (0+5)

4. Франция – +1:02,0 (1+11)

5. Украина – +1:12,7 (0+4)

6. Италия – +1:35,5 (2+14)

7. Германия +1:43,2 (0+4)…

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Куньлунь" отыграл четыре шайбы у "Салавата Юлаева" за шесть минутАнастасия Егорова прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU по биатлонуДжокович обыграл Карацева в битве за финал Australian Open«Этот собачий сын накачен русским допингом»Лыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойВсё тот же допинг: биатлонистка РФ дисквалифицирована на 4 года
Забронзовели. Не надо слишком радоваться первой биатлонной медали России в Поклюке
Бронзовую награду для нашей страны на ЧМ-2021 в Словении завоевали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Кубок сдал. «Зенит» провалил первый матч после паузы
«Арсенал» сенсационно победил в 1/8 финала Кубка России «Зенит» - 2:1. У трофея будет новый обладатель.
Трансляции «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Арсенал» 20 февраля 2021 года. Где смотреть матчи Кубка России
Футбольный сезон в России возобновится двумя топовыми матчами 1/8 финала Кубка страны. За ними можно будет следить не только по ТВ, но и в интернете.
Кофе с молоком: Наоми Осака — новая королева Австралии. Ставка на красоту #14
Очередной героиней нашей рубрики стала японская теннисистка Наоми Осака, которая второй раз выиграла Открытый чемпион Австралии и снова штурмует вершину мирового рейтинга.
Медведев в шаге от заветного «Шлема», Кокорину прочат светлое будущее, а мертвый «Тамбов» оживили
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Пока настоящие русские ушли в тень, финн Барков выдал в НХЛ концерт (видео)
Форвард «Флориды» Александр Барков был признан первой звездой матча против "Детройта" (7:2), в то время как лидер "Каролины" Андрей Свечников в победной игре с «Чикаго» (5:3) очков не набрал.
Кокорин сидит, деньги идут, «Фиорентина» побеждает
«Фиалки» победили в чемпионате Италии «Специю» - 3:0, а наш легионер остался в запасе.
Три острых вопроса перед дерби «Динамо» — «Спартак»
20 февраля в Петровском парке состоится старейшее дерби страны - в рамках 1/8 финала Кубка России. К участникам есть вопросы.
Берегись, Джокович: Медведев идет! Даниил вышел во второй финал Большого шлема
Лучший российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и снова – после позапрошлогоднего US Open – поборется за победу на турнире Большого шлема.
Черчесов и гомофобия, «Тамбов» и потерянные миллионы, Дзюба и обезьяна. Телега едет #7
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск седьмой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика