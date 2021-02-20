Эдуард Латыпов: На последнем круге было очень тяжело

Российский биатлонист Эдуард Латыпов дал комментарий после своего выступления в мужской эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Выходил с настроем бороться. Хотел сохранить место. Знал, что будет борьба. На втором круге я шел в своем темпе, чтобы сохранить место. Знал, что на четвертом этапе бегут сильные гонщики и тут нельзя было давать слабину. На финише было видно, что мне тяжело очень», - сказал Латыпов в интервью «Матч-ТВ».

Напомним, что в мужской эстафетной гонке победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.

Чемпионат мира по биатлону 2021

Поклюка, Словения