Эмильен Жаклен - о мужской эстафете ЧМ: Тяжело было бежать, чему поспособствовала разбитая трасса

Биатлонист сборной Франции Эмильен Жаклен прокомментировал свое участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Все еще трясет после гонки. Сильно устал из-за разбитой трассы, было тяжело бежать. Я вышел на последний этап, отставая от России на 24 секунды, что для дистанции в 2,5 километра много. Когда оставался последний спуск, проигрыш Латыпову составлял 6-7 секунд, было уже невозможно догнать соперника», - передает слова Жаклена L´Equipe.

Добавим, что французский биатлонист является двукратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по биатлону 2021

Поклюка, Словения