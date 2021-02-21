Австрийка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке. Миронова – 19-я, а Казакевич – 20-я

На чемпионате мира в словенской Поклюке завершилась женская гонка с масс-старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Золотую медаль завоевала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, пройдя дистанцию за 36 минут и 5,7 секунды с безупречной стрельбой.

Второе и третье места заняли норвежки. Ингрид Тандревольд завоевала серебряную медаль, Тириль Экхофф – бронзу.

Тандревольд проиграла Хаузер 21,7 секунды с одним промахом, а Экхофф – 23 секунды, пробежав три штрафных круга.

Что касается российских биатлонисток, то Светлана Миронова финишировала 19-й, а Ирина Казакевич – 20-й. Хаузер россиянки уступили более двух минут, допустив соответственно шесть и четыре промаха.