Богалий — о провале россиянок в масс-старте: Винить тренеров — это последнее дело

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий считает, что вина тренерского штаба сборной России в плохих результатах минимальна.

— Винить тренеров — это последнее дело. Тренер не бежит на дистанции. Тут дело в личной подготовке спортсменов. Если ты хочешь быть чемпионом — ты должен работать. Каждый профессиональный спортсмен должен готовить себя дополнительно сам, а не говорить, что виноват тот или этот, — сказала Богалий «СЭ».

Женская сборная России по биатлону масс-стартом завершила выступление на чемпионате мира в Поклюке. Светлана Миронова пришла на финиш 19-й, уступив победительнице гонки австрийке Лизе Терезе Хаузер 2 минуты 21,8 секунды при шести промахах. Другая россиянка Ирина Казакевич пришла 20-й, допустив на два промаха меньше (+2:25,3).