Анатолий Хованцев: В гонке все решала стрельба

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о женском масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Светлана Миронова с шестью промахами показала 19-й результат, Ирина Казакевич, допустив четыре ошибки на огневых рубежах, пришла к финишу 20-й.

— У девочек не получилась стрельба. Да, Казакевич очень хорошо отстреляла лежку, но стрельба стоя выбила обеих девчонок. Ирина еще превысила скорость, с которой шла. Конечно, она старалась, этого не отнять, но в этой гонке нужно выдержать последний рубеж. Гонка поначалу была не такая быстротечная, все решала стрельба, а нам так стрелять нельзя, — приводит слова Хованцева «СЭ».

Женский масс-старт выиграла австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, преодолев 12,5 км за 36 минут 05,7 секунд, без промахов на стрельбе. Ингрид Тандревольд из Норвегии заняла второе место с отставанием +21,7 и одной осечкой на огневом рубеже. Другая норвежская биатлонистка Тириль Экхофф с тремя промахами пришла на финиш третьей (+23).