Ирина Казакевич: В борьбе за высокие места помешали ошибки на стрельбе

Дебютантка чемпионатов мира 23-летняя биатлонистка сборной России Ирина Казакевич по окончании масс-старта поделилась мнением о своем выступлении в гонке.

Казакевич с четырьмя незакрытыми мишенями на стрельбе заняла лишь 20-е место.

— Присутствовал небольшой мандраж. И это странно, потому что в спринте и в гонке преследования волнения не было, все было спокойно. Но не оно помешало мне сегодня бороться за высокие места, помешали ошибки на стрельбе, — приводит слова биатлонистки ТАСС.

Женскую гонку выиграла Лиза Тереза Хаузер из Австрии с результатом 36:05,7 и нулем в графе промахов. Следом за ней финишировала норвежка Ингрид Тандревольд +21,7 (1). Третье место у другой представительницы Норвегии Тириль Экхофф +23,0 (3).