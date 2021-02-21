Норвежец Легрейд выиграл масс-старт, а Логинов занял девятое место. Чемпионат мира завершен

Чужие на этом празднике биатлона. К бронзе в эстафете сборная СБР так ничего и не добавила

В заключительной гонке 55-го чемпионата мира лучший из россиян Александр Логинов финишировал девятым. Бронзовая медаль в мужской эстафете так и осталась единственным светлым пятном на фоне полного провала в Поклюке сборной Союза биатлонистов России.