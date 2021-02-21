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21 февраля 18:00
автор: Виктор Шарафудинов

Норвежец Легрейд выиграл масс-старт, а Логинов занял девятое место. Чемпионат мира завершен

Российская сборная завоевала в словенской Поклюке лишь одну медаль.

На чемпионате мира состоялась заключительная гонка. Мужчины соревновались на дистанции 15 км с масс-стартом и четырьмя огневыми рубежами.

Золото и серебро выиграли норвежцы. Первое место занял Стурла Холм Легрейд с результатом 36 минут и 27,2 секунды при одном неточном выстреле. Йоханнес Дале проиграл соотечественнику 10,2 секунды, пробежав два штрафных круга.

Бронза досталась французу Кантену Фийону Майе. Он при двух промахах отстал от Дале на 2,6 секунды.

Из четырех российских биатлонистов, принимавших участие в масс-старте, лучшим оказался Александр Логинов. Он финишировал девятым, уступив Легрейду 50 секунд при двух неточных выстрелах.

В 12 гонках чемпионата мира российская сборная завоевала лишь одну медаль. Во вчерашней мужской эстафете Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место, став обладателями бронзовых наград.

Биатлон

Чемпионат мира 2021

Поклюка, Словения

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36:27,2 (1 промах)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – +10,2 (2)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +12,82 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) – +23,1 (1)

5. Яков Фак (Словения) – +30,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) – +33,3 (2)

7. Лукас Хофер (Италия) – +39,7 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) – +45,4 (5)

9. Александр Логинов (Россия) – +50,0 (2)

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +59,7 (3)…

14. Эдуард Латыпов (Россия) – +1:32,1 (2)…

15. Матвей Елисеев (Россия) – +1:43,9 (3)…

20. Саид Каримулла Халили (Россия) – +2:19,1 (3)…

источник: «Советский спорт»
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