Павел Ростовцев: В масс-старте однозначно нужно стрелять лежку по нулям

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев подвел итоги женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Словении.

- В масс-старте однозначно нужно стрелять лежку по нулям, и только тот, кто с этим справляется, имеет возможности для дальнейшего успеха. А его в биатлоне приносит стрельба стоя. Что сегодня и было продемонстрировано девочками. Не российскими, к сожалению, - цитирует Ростовцева RT.

Победу в масс-старте одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье места заняла норвежки Ингрид Тандревольд (один промах) и Тириль Экхофф (три промаха) соответственно.

Добавим, что россиянка Светлана Миронова заняла 19-е место (шесть промахов), Ирина Казакевич - 20-е (четыре промаха).