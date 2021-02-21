Губерниев — о неудачной стрельбе Мироновой: Нужно жить с оружием и спать с винтовкой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении россиянки Светланы Мироновой на чемпионате мира в Поклюке.

Российская биатлонистка заняла 19-е место в заключительной гонке чемпионата, придя на финиш на 2 минуты 21,8 секунды позже чемпионки Лизы Терезы Хаузер из Австрии, прошедшей чисто огневые рубежи.

— Светлана Миронова сегодня показала третий ход в масс-старте, но ее работа на рубеже… Это проблема не тренеров. Прошлое поколение постоянное делало тренаж. Нужно жить с оружием и спать с винтовкой, если ты хочешь точно стрелять и быть лучшей в мире, — передает слова Губерниева РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал комментатора.

Следом за австрийской биатлонисткой пришла норвежка Ингрид Тандревольд, проигравшая чемпионке 21,7 секунды. Третьей на финише оказалась Тириль Экхофф (+23,0), также представляющая Норвегию.