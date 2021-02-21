Ростовцев высказался о проблемах со стрельбой у российских биатлонистов

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о проблемах со стрельбой у российских биатлонистов.

– В качестве главных проблем назвал бы две вещи: первое – отсутствие навыка, сформированного в детском возрасте; второе – недостаток работы уже на уровне сборной. Держать концентрацию 20 – 25 секунд на рубеже очень тяжело.

Смотрю на команду и вижу, к примеру, что Светлана Миронова при всем ее таланте не является топ-стрелком стоя. Стойка очень хорошо проявляет технические огрехи, – цитирует Ростовцева RT.

Напомним, что в воскресенье на чемпионате мира в словенской Поклюке состоялся женский масс-старт. Победу в гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье места заняла норвежки Ингрид Тандревольд (один промах) и Тириль Экхофф (три промаха) соответственно.

Добавим, что россиянка Светлана Миронова заняла 19-е место (шесть промахов), Ирина Казакевич - 20-е (четыре промаха).