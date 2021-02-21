Норвегия выиграла семь золотых медалей на ЧМ в Поклюке, а Россия – лишь одну бронзу

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону, стартовавший 10 февраля.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии. Всего у норвежцев 14 медалей: семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Сборная России разделила седьмое место общего зачете с Белоруссией и Украиной. Бронза вчерашней мужской эстафеты осталась для российской команды единственной наградой в Поклюке.

В командной гонке за Россию выступали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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