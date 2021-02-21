Владимир Драчев: Бронзовая медаль - это такой легкий подарок российским спортсменам за борьбу

Бывший президент СБР Владимир Драчев оценил выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

- А вы бы как оценили? Конечно, «неудовлетворительно». Бронзовая медаль - это такой легкий подарок нашим спортсменам за борьбу. В целом же все было без шансов, в индивидуальных гонках никакой борьбы не было, в эстафетах то же самое, - передает слова Драчева «РИА Новости».

Добавим, что российские биатлонисты разделили седьмое-девятое места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете чемпионата мира: в активе трех сборных по одной бронзовой медали мирового первенства.

Первой в медальном зачете стала биатлонисты из Норвегии, которые завоевали 14 медалей - 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.