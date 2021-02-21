Владимир Драчев: На чемпионате мира Польховский не дал работать старшим тренерам

Бывший президент СБР Владимир Драчев раскритиковал работу главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского на чемпионате мира.

- Безграмотность Польховского, который не понимает суть событий. Он уже и сам не у дел, из всех команд его выгнали. Нынешнее руководство его поставило. Он не дал работать старшим тренерам, - приводит слова Драчева ТАСС.

Добавим, что российские биатлонисты разделили седьмое-девятое места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете чемпионата мира: в активе трех сборных по одной бронзовой медали мирового первенства.