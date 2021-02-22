«Французы сделали нам подарок». Драчев оценил выступление сборной России на ЧМ-2021

Бывший президент СБР Владимир Драчев высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в Поклюке.

«Никаких шансов ни в одной индивидуальной гонке у нас не было. Должно было случиться что-то невероятное, чтобы наши сумели бы что-то сделать. В нынешнем состоянии, в котором ребята и девчонки пребывают, показать что-то выдающееся было практически невозможно.

В целом мы рассчитывали на гораздо большее. Понятно, что мы могли бороться в эстафетах. В мужской эстафете нам подфартило. Смогли собраться по стрельбе. Французы зашли на штрафной круг, сделав нам подарок. Это был единственный случай, когда наши на этом ЧМ смогли справиться со стрельбой. В целом, за ЧМ одна бронзовая медаль – крайне слабый результат», – цитирует Драчева Чемпионат.