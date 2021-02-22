ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Куньлунь Ред Стар 0 СКА 0 П1 6.4 Х 4.9 П2 1.4
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Витязь 0 П1 1.9 Х 4 П2 3.3
22 февраля 09:42
автор: Артур Гичунцев

«Французы сделали нам подарок». Драчев оценил выступление сборной России на ЧМ-2021

На турнире в Словении национальная команда завоевала одну медаль – бронзу в мужской эстафете.

Бывший президент СБР Владимир Драчев высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в Поклюке.

«Никаких шансов ни в одной индивидуальной гонке у нас не было. Должно было случиться что-то невероятное, чтобы наши сумели бы что-то сделать. В нынешнем состоянии, в котором ребята и девчонки пребывают, показать что-то выдающееся было практически невозможно.

В целом мы рассчитывали на гораздо большее. Понятно, что мы могли бороться в эстафетах. В мужской эстафете нам подфартило. Смогли собраться по стрельбе. Французы зашли на штрафной круг, сделав нам подарок. Это был единственный случай, когда наши на этом ЧМ смогли справиться со стрельбой. В целом, за ЧМ одна бронзовая медаль – крайне слабый результат», – цитирует Драчева Чемпионат.

источник: Чемпионат.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сидни Кросби сыграл тысячный матч за "Питтсбург""Каролина" победила "Тампу", у Свечникова гол и пасСборная Канады заметно обновит состав на Олимпиаде-2022«Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи РибериВам и не снилось: заработок Медведев за 2-е местоКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Овечкина забыли — он забил. До Эспозито осталось 5 шайб (видео)
«Вашингтон» в домашнем матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» отыгрался с 0:2, а Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне (и 712-ю в карьере), которая стала победной (4:3).
Заболотный и пустота. У Черчесова будет нелегкий выбор
Первые матчи внутрироссийского сезона озадачили формой нападающих сборной страны.
Чужие на этом празднике биатлона. К бронзе в эстафете сборная СБР так ничего и не добавила
В заключительной гонке 55-го чемпионата мира лучший из россиян Александр Логинов финишировал девятым. Бронзовая медаль в мужской эстафете так и осталась единственным светлым пятном на фоне полного провала в Поклюке сборной Союза биатлонистов России.
Гимн РФ им и не нужен. Российские биатлонистки завершили ЧМ-2021 без медалей
В заключительной гонке женской программы ЧМ-2021 в словенской Поклюке – масс-старте на 12,5 километров – россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич смогли бороться только за места в конце второго десятка.
«Без подачи против такого Джоковича ловить нечего». Ольховский — о 0:3 Медведева в финале AusOpen
Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский подвел для "Плеймейкера" итог финала Открытого чемпионата Австралии, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.
Джокер уложил Русского Медведя на лопатки
Бронза в биатлоне, вылет «Спартака» и «Зенита» из Кубка, а Тайсона — за канаты от удара Дацика
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Как солнце и растаявший лед едва не сорвали «Зимнюю классику» НХЛ
Поединок между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом воздухе около озера Тахо в штате Невада начался в субботу днем, а закончился глубоко за полночь по местному времени: корректировки внесла погода.
Малкин улучшил свой рекорд в 1000-м матче Кросби (видео)
«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2), проводивший юбилейную игру капитан «пингвинов» Сидни Кросби сделал две результативные передачи, а его партнер Евгений Малкин – одну.
Так Гретцки не догнать. Панарин и Шестеркин снова остановили Овечкина (видео)
По две результативные передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича, а также великолепная игра в воротах Игоря Шестеркина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном» (4:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика