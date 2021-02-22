Светлана Миронова: Кто не хочет, тот не общается

«Я не могу сказать, что мы близко общаемся, но Маркета Давидова всегда здоровается. Я не вижу какого-то неуважения, все здороваются и общаются, никаких проблем нет. Я такого не замечала. Но мы все разные: кто хочет общаться, тот общается, кто не хочет, тот не общается».

Напомним, ранее Ирина Казакевич обвинила представительниц сборной Чехии в неуважительном отношении к членам сборной России: «С кем-то здороваешься - воротят нос».

Чемпионат мира по биатлону прошел в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Женская сборная России не завоевала ни одной медали, в активе мужчин - бронза в эстафетной гонке.