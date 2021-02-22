Анатолий Хованцев: У нас нет системы подготовки, как у норвежцев

«Основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Нужно помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить на эти команды тренеров, которые работали бы на перспективу, выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава. Да, на это нужно время, но без этого нам не выйти из того положения, в котором мы сейчас находимся».

Напомним, на чемпионате мира по биатлону, проходившем в Словении с 10 по 21 февраля, сборная России завоевала лишь одну награду: мужчины взяли бронзовую медаль в эстафетной гонке.