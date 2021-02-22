Владимир Аликин - Павловой: Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал критику Евгении Павловой в адрес тренерского штаба национальной сборной на чемпионате мира в Словении.

«Павлова начинает критиковать: неправильно тренируемся, не там живем. Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи. Когда я сам бегал при Привалове, попробуй скажи лишнее слово — на следующий сбор не поедешь. Демократия? Какая это демократия? Хамство и разгильдяйство!», - приводит слова Аликина «Спорт день за днём».

Напомним, что женская сборная Россия на ЧМ в Поклюке не завоевали ни одной медали.

На счету мужчин - бронзовая медаль в эстафетной гонке.