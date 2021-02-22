Анна Богалий: Мне не понравились слова Мироновой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий дала совет биатлонистам сборной России.

— Команда у нас изменилась, много молодых спортсменов. Чтобы идти вперед, ты должен понять, в чем ты не прав. Если ты не попадаешь в гонку преследования два раза в течение двух месяцев, то это о чем-то говорит. И заходишь на штрафные круги в эстафете. Это я говорю конкретно о Светлане Мироновой. Мне просто не понравилось ее высказывание о том, что с оружием не нужно работать. Мой первый тренер говорил, что с оружием нужно работать и работать очень много, — сообщила Богалий корреспонденту РИА Новости.

Напомним, что Анна Богалий на олимпийский играх в Турине и Ванкувере выигрывала золотые медали в эстафете.

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