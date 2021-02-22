Сергей Чепиков: Фуркад мог бы добиться позитивных результатов со сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что Мартен Фуркад мог бы добиться успехов со сборной России.

- Мне кажется, да. Потому что у французов прогрессивные методики. На мой личный взгляд, они прогрессивнее наших. Да и сам Фуркад еще как играющий тренер: Мартен где-то может подсказать по технике передвижения на собственном примере. Он наглядно это показал бы сам

Напомним, что Фуркад объявил об окончании карьеры 13 марта 2020 года. Заключительным стартом для 32-летнего биатлониста стала гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Француз за свою карьеру завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Сочи и три – на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме этого, французский биатлонист является 13-кратным чемпионом мира, а также семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

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