Трехкратный чемпион мира Чудов раскритиковал российских биатлонистов за их жалобы

Трехкратный чемпион мира по биатлону и бронзовый призер Олимпиады 2010 года Максим Чудов жестко раскритиковал нынешнее поколение российских биатлонистов за их жалобы об отсутствии комфорта.

«Мне иногда кажется, что те, кто сейчас бегает, не понимают достаточно простую вещь: они в своей спортивной жизни еще по большому счету ничего не достигли, – отметил Чудов в интервью для RT. – О каком комфорте можно говорить? И что такое вообще комфорт для спортсмена? Чтобы подносили чистое белье и вкусную еду прямо в номер, пока кто-то другой выкатывает на трассе лыжи? Для нас, когда я бегал сам, комфорт заключался в том, чтобы было где спать, что есть и где тренироваться. На все остальное никто не обращал внимания: холодно ли, мокро ли – какая вообще разница?»

Бронза, которую завоевали в мужской эстафете Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, стала единственной наградой для сборной России на чемпионате мира в словенской Поклюке. Соревнования завершились 21 февраля.