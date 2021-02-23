Максим Чудов: Внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами

Бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере Максим Чудов считает ненормальной ситуацию, когда некоторые биатлонисты сборной России ориентируются в первую очередь на рекомендации своих личных тренеров.

«Мы тренировались и никогда не позволяли себе вступать с тренерами в дискуссии, – рассказал Чудов в интервью для RT. – Вообще считаю: если спортсмен попал в сборную, он обязан выполнять все то, что говорит ему старший тренер. Старший, а не личный. Потому что именно этот человек отвечает за команду и несет ответственность за результат. А сам ты только в том случае имеешь право сказать, если вдруг результата не получилось: «Я сделал все, что мог». Но смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров. Сам я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу ее знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно».