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23 февраля 20:30
автор: Виктор Шарафудинов

Максим Чудов: Внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами

Трехкратный чемпион мира по биатлону объяснил последние неудачи национальной команды.

Бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере Максим Чудов считает ненормальной ситуацию, когда некоторые биатлонисты сборной России ориентируются в первую очередь на рекомендации своих личных тренеров.

«Мы тренировались и никогда не позволяли себе вступать с тренерами в дискуссии, – рассказал Чудов в интервью для RT. – Вообще считаю: если спортсмен попал в сборную, он обязан выполнять все то, что говорит ему старший тренер. Старший, а не личный. Потому что именно этот человек отвечает за команду и несет ответственность за результат. А сам ты только в том случае имеешь право сказать, если вдруг результата не получилось: «Я сделал все, что мог». Но смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров. Сам я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу ее знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно».

источник: «RT на русском»
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