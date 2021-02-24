Дмитрий Губерниев: Какая Фуркаду сборная России? Нашей команде подошел бы Зигфрид Мазе

Телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о возможном приглашении пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада в тренерский штаб сборной России.

«Фуркад в сборной России? Мартен на вопрос-хайп ответил очень большим хайпом. Это разговоры в пользу бедных. Какая Фуркаду сборная России?

По менталитету нашей команде подошел бы Зигфрид Мазе. Но он сейчас занят. Возможно, после Олимпиады имеет смысл его попробовать. Он всегда к нам хорошо относился, он классный специалист и очень объективный человек», - сказал Губерниев в беседе с «Чемпионат».

Напомним, что сборная Россия на чемпионате мира в словенской Поклюке завоевала лишь одну медаль - бронзовая награда в мужской эстафетной гонке.