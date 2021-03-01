CAS начал рассмотрение иска СБР к IBU по поводу ограничений для россиян на чемпионате мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) приступил к рассмотрению иска Союза биатлонистов России к международной биатлонной федерации IBU.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу CAS.
СБР подал апелляцию 22 февраля в связи с исполнением арбитражного решения, вынесенного CAS по делу WADA против РУСАДА. Российская сторона осталась недовольна чрезмерными ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов во время чемпионата мира в Поклюке.
Когда Спортивный арбитражный суд вынесет решение пока неизвестно.
СМИ сообщали, что российским биатлонистам даже в соцсетях запретили использовать государственную символику.