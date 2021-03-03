Иродов стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров

На чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе завершилась гонка преследования.

Ее победителем стал 18-летний россиянин Денис Иродов. Он прошел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 13,3 секунды, допустив один промах.

Серебряный призер Марчин Завол из Польши уступил Иродову 1 минуты и 27 секунд с двумя неточными выстрелами.

Бронза досталась шведу Оскару Андерссону (отставание в 1 минуту и 34,6 секунды и четырьмя промахами).

Напомним, что ранее Иродов на ЧМ в Австрии выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км, а также стал лучшим в спринте (7,5 км).