Владимир Драчев – об иске СБР: Я не знаю, чего они еще хотят

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на иск СБР против себя.

Московский арбитражный суд принял исковое заявление 26 февраля. Драчева обязали предоставить документы. Другие подробности не известны, а предварительное слушание назначено на 21 апреля.

«Все документы находятся в Союзе биатлонистов России. Я не знаю, чего они еще хотят. Может хотят, чтобы я фотографию какую-нибудь прислал?», – заявил Драчев в интервью для Sport24.ru

Напомним, что в июле прошлого года Драчева сменил на посту руководителя СБР Виктор Майгуров.