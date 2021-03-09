Виктор Майгуров – об иске СБР к Драчеву: У нас не хватает нескольких документов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал подачу иска к бывшему главе СБР Владимиру Драчеву.

«Я бы не хотел эту тему комментировать, это наши внутренние дела, – рассказал Майгуров в интервью для «РИА Новости». – Но раз уж эта информация появилась, то поясню. Наше требование к Владимиру Драчеву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть, к тому, что обычно передается при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. У нас на сегодняшний день не хватает нескольких документов. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было. Вот и все».

Московский арбитражный суд назначил предварительное заседание на 21 апреля.

Напомним, что Драчев руководил СБР с мая 2018-го по июль прошлого года. Его преемником на посту руководителя организации стал Майгуров.