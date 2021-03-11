Зигфрид Мазе: У России все не так плохо

«Россия всегда была важной страной для мирового биатлона. Ожидал, что Логинов будет лучше в этом сезоне, после того как он стал чемпионом мира в прошлом. Казалось, что это его окрылит, что он хорошо поработает, вернется и будет биться.

Думаю, что Халили — очень интересный биатлонист. У него хорошие навыки в стрельбе. Евгений Гараничев всегда достаточно стабилен. Матвей Елисеев тоже интересный спортсмен. Он хороший стрелок, у него есть физический потенциал. Мне кажется, что у России всё не так плохо», - сказал Мазе в интервью телеканалу «Матч-ТВ».

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сборная России завоевала лишь одну награду - бронзовую медаль в мужской эстафете.