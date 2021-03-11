Латвийский биатлонист Расторгуев временно отстранен от соревнований

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от спортивной деятельности за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
Организация отстранила Расторгуева за нарушение пункта антидопинговых правил об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении, биатлонист трижды нарушил данный пункт за 12 месяцев.
Добавим, что у Расторгуева есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.
Латвиец явялется трехкратным чемпионом Европы и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2010 года по летнему биатлону в спринте и преследовании.
источник: IBU