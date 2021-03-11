Дмитрий Губерниев: Елисеева тренирует Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход

Напомним, ранее на своем канале в Telegram Губерниев написал, что по его информации Елисеева тренирует Артем Истомин - экс-старший тренер сборной России, в настоящее время проходящий службу в армии. Однако сам Истомин опроверг эту информацию.

«Сейчас Истомин прислал сообщение Илье Трифанову. Артем написал, что не он тренирует Елисеева, но знает, кто это делает. Тогда я тоже знаю. Это заслуженный тренер Советского Союза Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход», — цитирует Губерниева телеканал «Матч ТВ».