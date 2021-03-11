Дмитрий Губерниев: Мы показываем свой средний уровень

«На данный момент в гонке из двух рубежей у нас при удачной стрельбе может бороться за высокое место только Латыпов. У Логинова травма обострилась. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мы показываем свой средний уровень. Мы средняя команда. Нужно это принять, понять и пытаться сделать необходимую работу, чтобы снова стать выдающейся командой», - заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась мужская спринтерская гонка, по итогам которой лучшие из россиян - Матвей Елиссев и Александр Логинов - заняли 16-е и 17-е места соответственно, при этом чисто отработав на огневых рубежах.