Латыпов – после спринтерской гонки в Нове-Место: Результат хороший, прогресс есть

Российский биатлонист Эдуард Латыпов дал комментарий после спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

«Понятно, что гонка не совсем задалась в плане стрельбы. Но я не расстраиваюсь. Двигаемся дальше, работаем. Результат всё равно хороший. Всё так быстро исправить не получается, но прогресс есть – двигаемся дальше», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что лучшим среди россиян оказался Матвей Елисеев, занявший 16-е место, а победителем стал француз Кентен Фийон-Майе.