Гаврилова, Поршнева, Дюпина и Воронова выиграли командную гонку на чемпионате России

На чемпионате России по биатлону прошла женская командная гонка.
Победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина и Татьяна Воронова преодолели дистанцию за 27 минут и 31,6 секунды, допустив три промаха.
Второе место заняла сборная Приволжского федерального округа. Карина Бахтина, Екатерина Муралеева, Инна Худорожкова и Анастасия Кайшева уступили победительницам 7,3 секунды с тремя неточными выстрелами.
Бронза национального чемпионата досталась сборной Мордовии. Анастасия Халиуллина, Анна Кунаева, Юлия Дроздова и Наталья Ушкина с пятью промахами уступили команде Ханты-Мансийского автономного округа 1 минуты и 0,4 секунды.
источник: «Советский спорт»