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12 марта 17:17
автор: Степан Шереметьев

Себастьян Самуэльссон - о Расторгуеве: Потенциально его карьера разрушена

Ранее латвийского биатлониста Андрея Расторгуева временно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон дал комментарий после отстранения латвийца Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

«Расторгуев — один из самых классных парней на Кубке мира, поэтому, если он, действительно, замешан в допинге, это будет очень печально. Если пропускаешь три теста, это выглядит достаточно плохо. Все знают правила, и досадно, если допускаются ошибки. Потенциально его карьера разрушена, и это очень грустно», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Расторгуева за нарушение пункта антидопинговых правил об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении, биатлонист трижды нарушил данный пункт за 12 месяцев.

Добавим, что у латвийского спортсмена есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.

Расторгуев является трехкратным чемпионом Европы и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2010 года по летнему биатлону в спринте и преследовании.

источник: Aftonbladet
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