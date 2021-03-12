Себастьян Самуэльссон - о Расторгуеве: Потенциально его карьера разрушена

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон дал комментарий после отстранения латвийца Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

«Расторгуев — один из самых классных парней на Кубке мира, поэтому, если он, действительно, замешан в допинге, это будет очень печально. Если пропускаешь три теста, это выглядит достаточно плохо. Все знают правила, и досадно, если допускаются ошибки. Потенциально его карьера разрушена, и это очень грустно», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Расторгуева за нарушение пункта антидопинговых правил об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении, биатлонист трижды нарушил данный пункт за 12 месяцев.

Добавим, что у латвийского спортсмена есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.

Расторгуев является трехкратным чемпионом Европы и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2010 года по летнему биатлону в спринте и преследовании.